ВСУ обстреляли госпиталь ветеранов в Шебекине, погибла мирная жительница
Украинские военные обстреляли госпиталь ветеранов в Шебекине Белгородской области, погибла мирная жительница. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"При обстреле Шебекина погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда её отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание", — написал он, выразив соболезнования родным и близким погибшей.
По словам Гладкова, дневной обстрел со стороны ВСУ пришёлся на территорию госпиталя ветеранов войн. В нём проходят лечение люди пожилого возраста, при этом пострадавших нет. Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон учреждения, на соседней территории повреждён газопровод. Все оперативные службы находятся на месте, подчеркнул глава региона. По данным телеграм-канала SHOT, в госпиталь попало две ракеты ВСУ.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Нижний Ольшанец. В результате атаки пострадала женщина, она получила осколочные ранения нижних конечностей.
ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области