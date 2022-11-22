ВСУ обстреляли госпиталь ветеранов в Шебекине, погибла мирная жительница

Украинские военные обстреляли госпиталь ветеранов в Шебекине Белгородской области, погибла мирная жительница. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"При обстреле Шебекина погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда её отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание", — написал он, выразив соболезнования родным и близким погибшей.

По словам Гладкова, дневной обстрел со стороны ВСУ пришёлся на территорию госпиталя ветеранов войн. В нём проходят лечение люди пожилого возраста, при этом пострадавших нет. Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон учреждения, на соседней территории повреждён газопровод. Все оперативные службы находятся на месте, подчеркнул глава региона. По данным телеграм-канала SHOT, в госпиталь попало две ракеты ВСУ.