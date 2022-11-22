Кремль призывает осознать исходящую от Киева ядерную угрозу

В Кремле считают важным, чтобы все стороны осознавали, что украинские обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) создают угрозу ядерной безопасности. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очень важно, чтобы все трезво смотрели на происходящее и отдавали отчёт в том, что украинские вооружённые силы производят обстрел атомной станции, совершают действия, которые чреваты угрозой ядерной, экологической и иной безопасности для огромных территорий", — пояснил он позицию Кремля.

Песков добавил, что в обсуждении создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС "каких-то существенных подвижек нет". И напомнил, что прежде Россию призывали "вывести оттуда какие-то тяжёлые вооружения, которых там нет", но на деле необходимо требовать от Украины убрать её вооружение от атомной электростанции и прекратить обстрелы, которые подвергают опасности Европу.