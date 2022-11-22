Кремль призывает осознать исходящую от Киева ядерную угрозу
Песков: Украина должна прекратить подвергать опасности Европейский континент обстрелами Запорожской АЭС
В Кремле считают важным, чтобы все стороны осознавали, что украинские обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) создают угрозу ядерной безопасности. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очень важно, чтобы все трезво смотрели на происходящее и отдавали отчёт в том, что украинские вооружённые силы производят обстрел атомной станции, совершают действия, которые чреваты угрозой ядерной, экологической и иной безопасности для огромных территорий", — пояснил он позицию Кремля.
Песков добавил, что в обсуждении создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС "каких-то существенных подвижек нет". И напомнил, что прежде Россию призывали "вывести оттуда какие-то тяжёлые вооружения, которых там нет", но на деле необходимо требовать от Украины убрать её вооружение от атомной электростанции и прекратить обстрелы, которые подвергают опасности Европу.
"Вот что нужно требовать от Украины — отводить тяжёлое вооружение, прекратить обстрелы, прекратить подвергать опасности Европейский континент", — подчеркнул Дмитрий Песков.
Ранее Лайф рассказывал, что объекты ЗАЭС получили повреждения в результате очередного украинского обстрела. В минувшее воскресенье, 20 ноября, ВСУ выпустили по станции двенадцать ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Кадры обстрела опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Новая неделя на ЗАЭС снова началась с обстрелов.
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