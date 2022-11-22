Пользователи Twitter обвинили Зеленского во лжи о ситуации на Запорожской АЭС
Пользователи Twitter с критикой встретили пост президента Украины Владимира Зеленского по итогам беседы с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Зеленский заявил о необходимости создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, однако читатели напомнили ему, что можно просто перестать обстреливать станцию.
"Как насчёт того, чтобы просто не обстреливать атомные электростанции", — предлагает один пользователь. "Ну как, соврал ему (Макрону. — Прим. Лайфа) про то, что это не Украина обстреливает атомную электростанцию и что русские сами себя взрывают?" — вторит ему другой. "А вы ему сказали, что перестанете её обстреливать?" — спрашивает третий.
Также пользователи Twitter спросили у Зеленского, "как проходит отмывание денег", и потребовали извинений за инцидент с падением ракеты в Польше.
Как рассказывал Лайф, только 20 ноября ВСУ выпустили по станции двенадцать ракет. Объекты ЗАЭС получили повреждения. Шесть украинских снарядов попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, ещё два — в сухое хранилище ядерных отходов. Кадры обстрела опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Эксперты МАГАТЭ оценили степень ущерба.
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