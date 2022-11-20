Кадыров показал видео обстрела Запорожской АЭС украинскими военными

Несмотря на то что многие международные организации обвиняют Россию в якобы "ядерной угрозе", украинские войска смело обстреливают Запорожскую атомную электростанцию. Кадры атаки территории снял командир ОМОНа "Ахмат" Управления Росгвардии по Чечне Анзор Бисаев. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обнародовал их в телеграм-канале.

Рамзан Кадыров опубликовал кадры обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками. Видео © t.me / Kadyrov_95

"В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе. <…> Командир ОМОНа "Ахмат" Управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев прислал видеосъёмки очередного обстрела АЭС со стороны ВСУ", — заявил глава Чечни.

Кадыров напомнил о том, что трагедия на данной станции приведёт к катастрофическим последствиям, о которых знает весь мир. Несмотря на это, ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС по приказам "преступного киевского режима".