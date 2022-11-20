Кадыров показал видео обстрела Запорожской АЭС украинскими военными
Несмотря на то что многие международные организации обвиняют Россию в якобы "ядерной угрозе", украинские войска смело обстреливают Запорожскую атомную электростанцию. Кадры атаки территории снял командир ОМОНа "Ахмат" Управления Росгвардии по Чечне Анзор Бисаев. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обнародовал их в телеграм-канале.
Рамзан Кадыров опубликовал кадры обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками. Видео © t.me / Kadyrov_95
"В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе. <…> Командир ОМОНа "Ахмат" Управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев прислал видеосъёмки очередного обстрела АЭС со стороны ВСУ", — заявил глава Чечни.
Кадыров напомнил о том, что трагедия на данной станции приведёт к катастрофическим последствиям, о которых знает весь мир. Несмотря на это, ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС по приказам "преступного киевского режима".
Также Лайф сообщал, что были раскрыты новые планы ВСУ по захвату Запорожской АЭС. Так, в Запорожье для этих целей прибыло за последнее время 300 подготовленных Британией бойцов Вооружённых сил Украины. Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее предупредил, что аварию, которая может произойти на Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ, по последствиям можно будет сопоставить с трагедиями Чернобыля и Фукусимы.
Кадр из видео / t.me