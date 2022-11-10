В город Запорожье прибыли за последнее время 300 подготовленных Британией бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он уточнил, что прибывшие проходят тренировку с целью новых попыток захвата Запорожской АЭС.

"Добавилось почти три сотни ещё прибывших недавно, и они сейчас всё время тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате объекта техногенного крупного. <...> То есть как минимум уже 700 человек мы видим, подготовленных именно к штурму и к захвату атомной станции", — заявил Рогов в эфире телеканала "Звезда".

Такое количество, по словам Рогова, прибавилось к первой партии, а там было свыше 450 человек из состава сил специальных операций, так называемой "элиты" ВСУ. Они, по его данным, тренировались в районе Вольноандреевки — населённого пункта в Запорожской области. Кроме того, как отметил председатель движения "Мы вместе с Россией", за последнее время в подразделения ВСУ, которые ведут обстрелы Запорожской АЭС, поступило порядка 500 снарядов для американских гаубиц М777 и несколько сотен снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Единственный способ обезопасить ЗАЭС — это отодвинуть этих чертей как можно западнее, чтобы их снаряды не долетали до атомной станции. Но здесь надо понимать, что буквально на днях пришло подтверждение, что им поступило порядка 500 управляемых снарядов для М777 и несколько сотен — для РСЗО HIMARS. Они очень точные, эти снаряды, поэтому у нас сейчас будет там "веселье", — отметил Рогов.