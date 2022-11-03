Рогов: Украинские диверсанты спрятали на ЗАЭС более килограмма взрывчатки
Украинские диверсанты спрятали в одном из схронов на Запорожской АЭС более килограмма взрывчатки. Сейчас силовики проверяют ещё несколько мест на освобождённой территории, где ВСУ могли оставить взрывные устройства. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Как минимум в одном из мест речь идёт о более чем килограмме", — сказал он в эфире Первого канала. — "Насколько я знаю, ещё проверяется несколько мест, где тоже подобные вещи могут быть сделаны... На освобождённой территории это исчисляется десятками закладок и схронов".
А ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что спецслужбы России предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Он выразил сожаление, что визит делегации МАГАТЭ на станцию не привёл к сокращению атак со стороны ВСУ и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества.
ТАСС / Сергей Мальгавко