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3 ноября, 07:18

Патрушев заявил о предотвращении спецслужбами теракта на Запорожской АЭС

Спецслужбы России предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС", — сказал он на встрече секретарей совбезов стран СНГ.

Секретарь Совбеза также выразил сожаление, что визит делегации МАГАТЭ на станцию не привёл к сокращению атак со стороны ВСУ и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества. Представители организации, находящиеся на станции, видят, кто стреляет и откуда, однако никто не говорит об этом, а в СМИ нагнетают ажиотаж, обвиняя в ударах Россию.

ВСУ выпустили девять снарядов по Запорожской АЭС и ТЭЦ в Энергодаре

ВСУ выпустили девять снарядов по Запорожской АЭС и ТЭЦ в Энергодаре

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о предотвращении теракта на ЗАЭС, который Украина готовила с весны. Так, на территории станции был найден схрон со взрывчаткой, оставленный украинскими военными в феврале-марте.

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Telegram-канал "ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ"

Артур Лапсаков

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