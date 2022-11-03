Патрушев заявил о предотвращении спецслужбами теракта на Запорожской АЭС

Спецслужбы России предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС", — сказал он на встрече секретарей совбезов стран СНГ.

Секретарь Совбеза также выразил сожаление, что визит делегации МАГАТЭ на станцию не привёл к сокращению атак со стороны ВСУ и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества. Представители организации, находящиеся на станции, видят, кто стреляет и откуда, однако никто не говорит об этом, а в СМИ нагнетают ажиотаж, обвиняя в ударах Россию.