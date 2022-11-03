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3 ноября, 00:23

Стало известно о предотвращении взрыва на Запорожской АЭС

Рогов: На Запорожской АЭС предотвращён теракт, который Украина готовила с весны

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о предотвращении теракта, коорый заказали украинские власти. По имеющимся у него сведениям, Киев готовил взрыв с весны, поскольку на территории станции найден схрон со взрывчаткой, оставленный украинскими военными в феврале-марте.

Как сообщил Рогов в беседе с РИА "Новости", предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из ЗАЭС, которого завербует Служба безопасности Украины. Целью диверсии собеседник агентства назвал желание уничтожить тепломагистраль, связывающую станцию с Энергодаром.

"Тем самым, оставив население города этой зимой без тепла", — сказал Рогов.

Гендиректор Запорожской АЭС признался в связях с СБУ

Гендиректор Запорожской АЭС признался в связях с СБУ

Напомним, в середине сентября Рогов сообщил, что среди сотрудников Запорожской АЭС оказался диверсант, который корректировал огонь в интересах украинской армии. Злоумышленник был задержан задержали.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Дмитрий Алексиевич

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