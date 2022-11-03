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3 ноября, 00:05

Кожевников дал прогноз на отставку Знарока с поста наставника "Ак Барса"

Чемпион ОИ Кожевников: Знарок может быть уволен из "Ак Барса" уже после следующего тура

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников допустил, что главный тренер "Ак Барса" Олег Знарок может быть уволен в случае проигрыша команды в предстоящем матче с "Салаватом Юлаевым". Он отметил, что у казанского клуба сейчас тяжёлое положение и принимать кадровые решения должно руководство команды.

"Он заслуженный тренер, но у него что‑то не получается. Мы же не знаем, что там внутри творится. Говорят, что всё нормально, но мы же не знаем наверняка. Может, там что‑то такое происходит. В таких случаях команду может взбодрить обмен кого‑то из игроков... Могут ли Знарока уволить после третьего поражения в "Зелёном дерби"? В такой ситуации конечно могут", — приводит слова Кожевникова "Матч ТВ".

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Знарок возглавил "Ак Барс" в июле нынешнего года. Казанцы потерпели 10 поражений в 12 последних матчах в Континентальной хоккейной лиге. Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" в 24 матчах имеет 14 поражений. После проигрыша в поединке против ЦСКА казанцы опустились на девятую строчку Восточной конференции и выпали из кубковой "восьмёрки".

"Авангард" потроллил "Ак Барс" после девятого поражения в 10 последних матчах в КХЛ

"Авангард" потроллил "Ак Барс" после девятого поражения в 10 последних матчах в КХЛ

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ТАСС / Михаил Метцель

Иван Косицын

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