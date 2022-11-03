Кожевников дал прогноз на отставку Знарока с поста наставника "Ак Барса"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников допустил, что главный тренер "Ак Барса" Олег Знарок может быть уволен в случае проигрыша команды в предстоящем матче с "Салаватом Юлаевым". Он отметил, что у казанского клуба сейчас тяжёлое положение и принимать кадровые решения должно руководство команды.

"Он заслуженный тренер, но у него что‑то не получается. Мы же не знаем, что там внутри творится. Говорят, что всё нормально, но мы же не знаем наверняка. Может, там что‑то такое происходит. В таких случаях команду может взбодрить обмен кого‑то из игроков... Могут ли Знарока уволить после третьего поражения в "Зелёном дерби"? В такой ситуации конечно могут", — приводит слова Кожевникова "Матч ТВ".