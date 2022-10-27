"Авангард" потроллил "Ак Барс" после девятого поражения в 10 последних матчах в КХЛ
Хоккейный клуб "Авангард" с сарказмом отреагировал на девятое поражение "Ак Барса" в десяти последних матчах, которое казанцы потерпели в "зелёном дерби" с "Салаватом Юлаевым". Пресс-служба омской команды опубликовала ироничный ролик в своём телеграм-канале.
"Авангард" потроллил "Ак Барс" после череды поражений в КХЛ. Видео © t.me / omskiyavangard
Омичи выложили отрывок из советского мультфильма 1967 года "Как стать большим", в котором на месте котёнка — значок "Ак Барса". Кроме того, на часть фраз наложен звук, из-за которого создаётся иное понимание фраз, сказанных котёнком.
Напомним, накануне в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" переиграл казанский "Ак Барс" со счётом 4:1. Казанцы проиграли в девяти из десяти последних матчей. Сейчас клуб с 22 очками в 22 матчах занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.
Как сообщалось ранее, главный тренер "Ак Барса" Олег Знарок может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. Наставник возглавил казанский клуб в июле нынешнего года. Лайф также писал, что нападающий Александр Радулов стал самым высокооплачиваемым игроком "Ак Барса", а общая зарплатная ведомость клуба составила 853 миллиона рублей.
t.me / omskiyavangard