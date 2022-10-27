"Авангард" потроллил "Ак Барс" после девятого поражения в 10 последних матчах в КХЛ

Хоккейный клуб "Авангард" с сарказмом отреагировал на девятое поражение "Ак Барса" в десяти последних матчах, которое казанцы потерпели в "зелёном дерби" с "Салаватом Юлаевым". Пресс-служба омской команды опубликовала ироничный ролик в своём телеграм-канале.

"Авангард" потроллил "Ак Барс" после череды поражений в КХЛ. Видео © t.me / omskiyavangard

Омичи выложили отрывок из советского мультфильма 1967 года "Как стать большим", в котором на месте котёнка — значок "Ак Барса". Кроме того, на часть фраз наложен звук, из-за которого создаётся иное понимание фраз, сказанных котёнком.