"Авангард" уволил Рябыкина с поста главного тренера после 16 матчей сезона

"Ситуация, сложившаяся в последних матчах, не позволяла нам больше ждать. Дмитрия Рябыкина мы благодарим за работу, но очевидно, что кардинальные изменения назрели. Михаил Кравец имеет опыт работы главным тренером, кроме того, в последнее время он входил в тренерский штаб команды, знает игроков и систему", — сказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.