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10 октября, 12:23

"Авангард" уволил Рябыкина с поста главного тренера после 16 матчей сезона

Руководство омского "Авангарда" отправило в отставку главного тренера клуба Дмитрия Рябыкина. Об этом сообщается на сайте команды КХЛ.

Исполняющим обязанности наставника "ястребов" назначен Михаил Кравец, входивший в тренерский штаб Рябыкина.

"Ситуация, сложившаяся в последних матчах, не позволяла нам больше ждать. Дмитрия Рябыкина мы благодарим за работу, но очевидно, что кардинальные изменения назрели. Михаил Кравец имеет опыт работы главным тренером, кроме того, в последнее время он входил в тренерский штаб команды, знает игроков и систему", — сказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

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"Авангард" разгромил "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Рябыкин возглавил омский клуб в мае, подписав контракт на один сезон с возможностью продления в случае достижения определённых целей. В 16 матчах в КХЛ под его руководством "Авангард" набрал только 13 очков, занимая восьмое место в таблице Восточной конференции.

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ХК "Авангард"

Роман Фейгин

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