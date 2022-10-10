"Авангард" уволил Рябыкина с поста главного тренера после 16 матчей сезона
Руководство омского "Авангарда" отправило в отставку главного тренера клуба Дмитрия Рябыкина. Об этом сообщается на сайте команды КХЛ.
Исполняющим обязанности наставника "ястребов" назначен Михаил Кравец, входивший в тренерский штаб Рябыкина.
"Ситуация, сложившаяся в последних матчах, не позволяла нам больше ждать. Дмитрия Рябыкина мы благодарим за работу, но очевидно, что кардинальные изменения назрели. Михаил Кравец имеет опыт работы главным тренером, кроме того, в последнее время он входил в тренерский штаб команды, знает игроков и систему", — сказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.
Рябыкин возглавил омский клуб в мае, подписав контракт на один сезон с возможностью продления в случае достижения определённых целей. В 16 матчах в КХЛ под его руководством "Авангард" набрал только 13 очков, занимая восьмое место в таблице Восточной конференции.
ХК "Авангард"