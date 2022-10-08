"Авангард" разгромил "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил магнитогорский "Металлург" со счётом 5:1. Встреча прошла на совсем недавно открытой "Джи-Драйв-арене".
В составе хозяев по шайбе забросили Павел Дедунов, Иван Телегин, Фёдор Малыхин, Сергей Толчинский и Владимир Жарков. Автором единственного гола уральцев стал Данила Юров.
"Авангард" набрал 13 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Металлург" с 22 баллами остался на второй позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Авангард" – "Металлург" — 5:1
Шайбы: Дедунов 16' (1:0), Телегин 36' (2:0), Малыхин 48' (3:0), Толчинский 55' (4:0), Юров 57' (4:1), Жарков 60' (5:1)
ХК "Авангард"