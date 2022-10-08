НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 октября, 13:34

"Авангард" разгромил "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил магнитогорский "Металлург" со счётом 5:1. Встреча прошла на совсем недавно открытой "Джи-Драйв-арене".

В составе хозяев по шайбе забросили Павел Дедунов, Иван Телегин, Фёдор Малыхин, Сергей Толчинский и Владимир Жарков. Автором единственного гола уральцев стал Данила Юров.

Хоккеисты ЦСКА впервые в сезоне выиграли два выездных матча подряд в КХЛ

Хоккеисты ЦСКА впервые в сезоне выиграли два выездных матча подряд в КХЛ

"Авангард" набрал 13 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Металлург" с 22 баллами остался на второй позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Авангард" – "Металлург" — 5:1

Шайбы: Дедунов 16' (1:0), Телегин 36' (2:0), Малыхин 48' (3:0), Толчинский 55' (4:0), Юров 57' (4:1), Жарков 60' (5:1)

Обложка ©

ХК "Авангард"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров