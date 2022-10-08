"Авангард" разгромил "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил магнитогорский "Металлург" со счётом 5:1. Встреча прошла на совсем недавно открытой "Джи-Драйв-арене".

В составе хозяев по шайбе забросили Павел Дедунов, Иван Телегин, Фёдор Малыхин, Сергей Толчинский и Владимир Жарков. Автором единственного гола уральцев стал Данила Юров.

"Авангард" набрал 13 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Металлург" с 22 баллами остался на второй позиции.