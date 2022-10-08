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8 октября, 09:39

Хоккеисты ЦСКА впервые в сезоне выиграли два выездных матча подряд в КХЛ

Московский ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл у владивостокского "Адмирала". Встреча, состоявшаяся на "Фетисов-арене", завершилась со счётом 4:1 в пользу армейцев.

В составе действующих обладателей Кубка Гагарина по шайбе забросили Прохор Полтапов, Константин Окулов, Михаил Григоренко и Данил Юртайкин. Автором единственного гола дальневосточников стал Михал Криштоф.

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"Красно-синие" впервые в сезоне выиграли два выездных матча подряд. В четверг команда Сергея Фёдорова одолела в гостях новосибирскую "Сибирь" (3:0). Успех во Владивостоке позволил ЦСКА набрать 19 баллов и подняться на шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Адмирал" с 14 баллами идёт седьмым.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Адмирал" – ЦСКА – 1:4

Шайбы: Полтапов 7' (0:1), Окулов 11' (0:2), Криштоф 16' (1:2), Григоренко 30' (1:3), Юртайкин 43' (1:4)

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ХК ЦСКА

Роман Фейгин

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