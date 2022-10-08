Хоккеисты ЦСКА впервые в сезоне выиграли два выездных матча подряд в КХЛ

Московский ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл у владивостокского "Адмирала". Встреча, состоявшаяся на "Фетисов-арене", завершилась со счётом 4:1 в пользу армейцев.

В составе действующих обладателей Кубка Гагарина по шайбе забросили Прохор Полтапов, Константин Окулов, Михаил Григоренко и Данил Юртайкин. Автором единственного гола дальневосточников стал Михал Криштоф.

"Красно-синие" впервые в сезоне выиграли два выездных матча подряд. В четверг команда Сергея Фёдорова одолела в гостях новосибирскую "Сибирь" (3:0). Успех во Владивостоке позволил ЦСКА набрать 19 баллов и подняться на шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Адмирал" с 14 баллами идёт седьмым.