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6 октября, 15:32

Чёрная полоса осталась позади: "Сухарь" Рейдеборна позволил ЦСКА прервать серию из трёх поражений

ЦСКА на выезде выиграл у "Сибири" в КХЛ, забросив три безответные шайбы

Московский ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл у новосибирской "Сибири". Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу армейцев.

Красно-синие забросили по шайбе в каждом из периодов. Отличились Андрей Светлаков, Сергей Плотников и Виталий Абрамов. Шведский голкипер столичной команды Адам Рейдеборн отразил все 20 бросков соперников, впервые в сезоне сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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ЦСКА прервал серию из трёх поражений подряд. К тому же команда впервые в сезоне не пропустила ни одной шайбы. Набрав 17 очков, подопечные Сергея Фёдорова поднялись на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Сибирь" проиграла третий раз подряд и с 16 баллами идёт пятой на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Сибирь" – ЦСКА — 0:3

Шайбы: Светлаков 15' (0:1), Плотников 32' (0:2), Абрамов 57' (0:3)

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ХК ЦСКА

Роман Фейгин

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