Чёрная полоса осталась позади: "Сухарь" Рейдеборна позволил ЦСКА прервать серию из трёх поражений
ЦСКА на выезде выиграл у "Сибири" в КХЛ, забросив три безответные шайбы
Московский ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл у новосибирской "Сибири". Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу армейцев.
Красно-синие забросили по шайбе в каждом из периодов. Отличились Андрей Светлаков, Сергей Плотников и Виталий Абрамов. Шведский голкипер столичной команды Адам Рейдеборн отразил все 20 бросков соперников, впервые в сезоне сохранив свои ворота в неприкосновенности.
ЦСКА прервал серию из трёх поражений подряд. К тому же команда впервые в сезоне не пропустила ни одной шайбы. Набрав 17 очков, подопечные Сергея Фёдорова поднялись на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Сибирь" проиграла третий раз подряд и с 16 баллами идёт пятой на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Сибирь" – ЦСКА — 0:3
Шайбы: Светлаков 15' (0:1), Плотников 32' (0:2), Абрамов 57' (0:3)
ХК ЦСКА