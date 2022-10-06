Чёрная полоса осталась позади: "Сухарь" Рейдеборна позволил ЦСКА прервать серию из трёх поражений

Красно-синие забросили по шайбе в каждом из периодов. Отличились Андрей Светлаков, Сергей Плотников и Виталий Абрамов. Шведский голкипер столичной команды Адам Рейдеборн отразил все 20 бросков соперников, впервые в сезоне сохранив свои ворота в неприкосновенности.

ЦСКА прервал серию из трёх поражений подряд. К тому же команда впервые в сезоне не пропустила ни одной шайбы. Набрав 17 очков, подопечные Сергея Фёдорова поднялись на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Сибирь" проиграла третий раз подряд и с 16 баллами идёт пятой на Востоке.