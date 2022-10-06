Хоккеисты "Адмирала" взяли реванш у "Локомотива" за поражение в Ярославле

Владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл у ярославского "Локомотива". Встреча, состоявшаяся на "Фетисов-арене", завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.

У дальневосточников в основное время отличились Артём Гареев и Либор Шулак, автором решающего броска в серии буллитов стал Николай Чебыкин. В составе железнодорожников по шайбе забросили Максим Берёзкин и Александр Елесин.

"Адмирал" взял реванш у "Локомотива" за поражение в Ярославле в конце сентября. Владивостокский клуб набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Игоря Никитина с 19 баллами идёт третьей на Западе.