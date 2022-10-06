"Амур" второй раз за полторы недели выиграл у "Сочи" в КХЛ

Хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Сочи". Встреча, состоявшаяся на "Платинум-арене", завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе "Амура" автором победной шайбы стал Артём Аляев, оформивший дубль. По разу отличились его партнёры по команде Ярослав Лихачёв и Виктор Балдаев. У сочинцев голами отметились Андрей Алтыбармакян, Артур Тянулин и Кирилл Петьков.

"Амур", выигравший у "Сочи" второй раз за полторы недели, набрал 12 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Южане с восемью баллами идут на последней, 11-й строчке на Западе.