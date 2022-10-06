"Трактор" подписал контракт с бывшим хоккеистом сборной России Шумаковым
Челябинский "Трактор" усилился бывшим нападающим сборной России по хоккею Сергеем Шумаковым. Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.
Соглашение с 30-летним воспитанником челябинского хоккея рассчитано до конца нынешнего сезона.
"Подписание Шумакова усилит атакующую линию "Трактора". Сергей очень сильно мотивирован. Это должно помочь ему реализовать свой большой потенциал. Он также добавит положительных эмоций коллективу", — сказал генеральный директор клуба Иван Савин.
Шумаков — финалист Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда". Также он выступал в КХЛ за новосибирскую "Сибирь", московский ЦСКА и екатеринбургский "Автомобилист". В составе сборной России форвард на этапах Еврохоккейтура провёл 15 матчей, забросил две шайбы и сделал пять результативных передач.
ХК "Трактор"