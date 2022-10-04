"Салават Юлаев" забросил пять безответных шайб "Авангарду" в матче КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил омский "Авангард". Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
В составе башкирской команды дубль оформил нападающий Артём Пименов. По шайбе забросили его партнёры по команде Николай Кулёмин, Сергей Шмелёв и Станислав Бочаров. Голкипер уфимцев Андрей Кареев сохранил свои ворота в неприкосновенности в третьем матче подряд.
"Салават Юлаев" набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Авангард" с 11 баллами остался на восьмой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" – "Авангард" — 5:0
Шайбы: Пименов 9' (1:0), Кулёмин 21' (2:0), Шмелёв 22' (3:0), Пименов 43' (4:0), Бочаров 52' (5:0)
ХК "Салават Юлаев"