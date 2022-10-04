"Салават Юлаев" забросил пять безответных шайб "Авангарду" в матче КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил омский "Авангард". Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В составе башкирской команды дубль оформил нападающий Артём Пименов. По шайбе забросили его партнёры по команде Николай Кулёмин, Сергей Шмелёв и Станислав Бочаров. Голкипер уфимцев Андрей Кареев сохранил свои ворота в неприкосновенности в третьем матче подряд.

"Салават Юлаев" набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Авангард" с 11 баллами остался на восьмой позиции.