"Локомотив" выиграл третий подряд выездной матч в КХЛ

Ярославский "Локомотив" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победил новосибирскую "Сибирь". Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Уже на второй минуте Александр Шаров вывел сибиряков вперёд. Во втором периоде шайбы Андрея Сергеева и Рушана Рафикова принесли успех железнодорожникам.

"Локомотив" выиграл третий выездной матч подряд, набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Сибирь" с 16 баллами идёт пятой на Востоке.