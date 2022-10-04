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4 октября, 14:54

"Локомотив" выиграл третий подряд выездной матч в КХЛ

Ярославский "Локомотив" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победил новосибирскую "Сибирь". Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Уже на второй минуте Александр Шаров вывел сибиряков вперёд. Во втором периоде шайбы Андрея Сергеева и Рушана Рафикова принесли успех железнодорожникам.

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"Локомотив" выиграл третий выездной матч подряд, набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Сибирь" с 16 баллами идёт пятой на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Сибирь" – "Локомотив" — 1:2

Шайбы: Шаров, 2' (1:0), Сергеев, 23' (1:1), Рафиков, 31' (1:2)

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ХК "Локомотив"

Роман Фейгин

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