"Локомотив" выиграл третий подряд выездной матч в КХЛ
Ярославский "Локомотив" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победил новосибирскую "Сибирь". Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Уже на второй минуте Александр Шаров вывел сибиряков вперёд. Во втором периоде шайбы Андрея Сергеева и Рушана Рафикова принесли успех железнодорожникам.
"Локомотив" выиграл третий выездной матч подряд, набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Сибирь" с 16 баллами идёт пятой на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Сибирь" – "Локомотив" — 1:2
Шайбы: Шаров, 2' (1:0), Сергеев, 23' (1:1), Рафиков, 31' (1:2)
ХК "Локомотив"