Хоккеисты "Сочи" впервые в сезоне одержали победу на выезде в матче КХЛ

"Сочи" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победил владивостокский "Адмирал". Встреча, состоявшаяся на "Фетисов-арене", завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе "Сочи" по шайбе забросили Артём Николаев, Никита Феоктистов, Никита Попугаев и Андрей Алтыбармакян. У дальневосточников дубль оформил Данил Файзуллин.

И Емельяненко не помог: СКА отыграл две шайбы у ЦСКА и победил в овертайме

"Сочи", впервые в сезоне победивший на выезде, набрал восемь очков, но остался на последней, 11-й строчке в Западной конференции КХЛ. "Адмирал" с 12 баллами идёт на седьмой позиции на Востоке.