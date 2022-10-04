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4 октября, 12:08

Хоккеисты "Сочи" впервые в сезоне одержали победу на выезде в матче КХЛ

"Сочи" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победил владивостокский "Адмирал". Встреча, состоявшаяся на "Фетисов-арене", завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе "Сочи" по шайбе забросили Артём Николаев, Никита Феоктистов, Никита Попугаев и Андрей Алтыбармакян. У дальневосточников дубль оформил Данил Файзуллин.

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"Сочи", впервые в сезоне победивший на выезде, набрал восемь очков, но остался на последней, 11-й строчке в Западной конференции КХЛ. "Адмирал" с 12 баллами идёт на седьмой позиции на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Адмирал" – "Сочи" — 2:4

Шайбы: Николаев 6' (0:1), Феоктистов 11' (0:2), Файзуллин 23' (1:2), Попугаев 35' (1:3), Файзуллин 39' (2:3), Алтыбармакян 56' (2:4)

Обложка ©

ХК "Сочи"

Роман Фейгин

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