И Емельяненко не помог: СКА отыграл две шайбы у ЦСКА и победил в овертайме
СКА выиграл первое армейское дерби в сезоне КХЛ
Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил петербургскому СКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды с берегов Невы.
Легендарный российский боец ММА Фёдор Емельяненко, совершивший перед началом игры символическое вбрасывание, вдохновил ЦСКА на стартовый успех. К 27-й минуте москвичи вели с преимуществом в две шайбы благодаря точным броскам Константина Окулова и Никиты Нестерова.
После этого гости перехватили инициативу и усилиями Даниила Пыленкова и Марата Хайруллина перевели встречу в овертайм. На 63-й минуте решающий гол забил нападающий СКА Максим Грошев.
СКА одержал 13-ю победу в 14 матчах на старте сезона. Единственное поражение команда Романа Ротенберга потерпела в серии буллитов от московского "Динамо" (1:2). Набрав 27 очков, петербургский клуб упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА, потерпевший пятое поражение в шести последних встречах, с 15 баллами идёт на восьмой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА – СКА — 2:3 (ОТ)
Шайбы: Окулов 8' (1:0), Нестеров 27' (2:0), Пыленков 40' (2:1), Хайруллин 56' (2:2), Грошев 63' (2:3)
ХК ЦСКА