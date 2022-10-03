И Емельяненко не помог: СКА отыграл две шайбы у ЦСКА и победил в овертайме

Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил петербургскому СКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды с берегов Невы.

Легендарный российский боец ММА Фёдор Емельяненко, совершивший перед началом игры символическое вбрасывание, вдохновил ЦСКА на стартовый успех. К 27-й минуте москвичи вели с преимуществом в две шайбы благодаря точным броскам Константина Окулова и Никиты Нестерова.

После этого гости перехватили инициативу и усилиями Даниила Пыленкова и Марата Хайруллина перевели встречу в овертайм. На 63-й минуте решающий гол забил нападающий СКА Максим Грошев.

СКА одержал 13-ю победу в 14 матчах на старте сезона. Единственное поражение команда Романа Ротенберга потерпела в серии буллитов от московского "Динамо" (1:2). Набрав 27 очков, петербургский клуб упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА, потерпевший пятое поражение в шести последних встречах, с 15 баллами идёт на восьмой позиции.