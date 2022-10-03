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3 октября, 09:53

Кареев, Мёрфи и О'Делл признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ объявила лучших игроков пятой недели регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Андрей Кареев. На прошлой неделе российский спортсмен одержал две победы в двух матчах, отразив каждый из 56 бросков соперников.

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Лучшим защитником был назван Тревор Мёрфи из новосибирской "Сибири". На счету канадца две заброшенные шайбы и две результативные передачи в трёх встречах.

Среди нападающих лучшим признали представителя московского "Динамо" Эрика О'Делла. Канадский форвард набрал шесть очков (четыре гола и два паса) в трёх играх. Добавим, что лучшим новичком недели стал 18-летний нападающий "Куньлунь Ред Стар" Александр Перевалов.

Обложка ©

ХК "Динамо"

Роман Фейгин

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