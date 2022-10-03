Кареев, Мёрфи и О'Делл признаны лучшими игроками недели в КХЛ
КХЛ объявила лучших игроков пятой недели регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.
Так, лучшим голкипером стал вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Андрей Кареев. На прошлой неделе российский спортсмен одержал две победы в двух матчах, отразив каждый из 56 бросков соперников.
Лучшим защитником был назван Тревор Мёрфи из новосибирской "Сибири". На счету канадца две заброшенные шайбы и две результативные передачи в трёх встречах.
Среди нападающих лучшим признали представителя московского "Динамо" Эрика О'Делла. Канадский форвард набрал шесть очков (четыре гола и два паса) в трёх играх. Добавим, что лучшим новичком недели стал 18-летний нападающий "Куньлунь Ред Стар" Александр Перевалов.
ХК "Динамо"