Кареев, Мёрфи и О'Делл признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ объявила лучших игроков пятой недели регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Андрей Кареев. На прошлой неделе российский спортсмен одержал две победы в двух матчах, отразив каждый из 56 бросков соперников.

Лучшим защитником был назван Тревор Мёрфи из новосибирской "Сибири". На счету канадца две заброшенные шайбы и две результативные передачи в трёх встречах.