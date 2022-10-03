Лучшего бомбардира КХЛ внесли в список травмированных

В нынешнем регулярном чемпионате 36-летний форвард провёл 13 матчей и набрал 17 очков, забросив девять шайб и сделав восемь результативных передач. В списке лучших бомбардиров Широков по дополнительным показателям опережает своих партнёров по команде Брукса Мэйсека и Стефана Да Косту.