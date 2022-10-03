Лучшего бомбардира КХЛ внесли в список травмированных
Екатеринбургский "Автомобилист" внёс нападающего команды Сергея Широкова в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
В нынешнем регулярном чемпионате 36-летний форвард провёл 13 матчей и набрал 17 очков, забросив девять шайб и сделав восемь результативных передач. В списке лучших бомбардиров Широков по дополнительным показателям опережает своих партнёров по команде Брукса Мэйсека и Стефана Да Косту.
Добавим, что "Автомобилист" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, набрав в 13 матчах 19 очков. На Западе лидирует петербургский СКА, у которого 25 баллов.
ХК "Автомобилист"