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3 октября, 08:49

Лучшего бомбардира КХЛ внесли в список травмированных

Екатеринбургский "Автомобилист" внёс нападающего команды Сергея Широкова в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате 36-летний форвард провёл 13 матчей и набрал 17 очков, забросив девять шайб и сделав восемь результативных передач. В списке лучших бомбардиров Широков по дополнительным показателям опережает своих партнёров по команде Брукса Мэйсека и Стефана Да Косту.

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Добавим, что "Автомобилист" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, набрав в 13 матчах 19 очков. На Западе лидирует петербургский СКА, у которого 25 баллов.

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ХК "Автомобилист"

Роман Фейгин

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