"Куньлунь" отыграл три шайбы в матче КХЛ против ЦСКА и победил по буллитам

Китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" в серии буллитов победил столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:4. Встреча состоялась на подмосковной "Арене-Мытищи", где команда из Поднебесной проводит домашние игры.

После двух периодов армейцы вели с разницей в три шайбы, но преимущество удержать не смогли. Героем матча стал 18-летний российский нападающий Александр Перевалов, арендованный "Куньлунем" у ярославского "Локомотива". Он оформил дубль и забил победный гол в серии буллитов. Также в составе китайского клуба отличились Бретт Поллок и Девин Броссо. У красно-синих ворота соперников поразили Сергей Плотников, Владислав Каменев, Прохор Полтапов и защитник Даррен Диц.