"Куньлунь" отыграл три шайбы в матче КХЛ против ЦСКА и победил по буллитам
Китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" в серии буллитов победил столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:4. Встреча состоялась на подмосковной "Арене-Мытищи", где команда из Поднебесной проводит домашние игры.
После двух периодов армейцы вели с разницей в три шайбы, но преимущество удержать не смогли. Героем матча стал 18-летний российский нападающий Александр Перевалов, арендованный "Куньлунем" у ярославского "Локомотива". Он оформил дубль и забил победный гол в серии буллитов. Также в составе китайского клуба отличились Бретт Поллок и Девин Броссо. У красно-синих ворота соперников поразили Сергей Плотников, Владислав Каменев, Прохор Полтапов и защитник Даррен Диц.
ЦСКА, в прошлом сезоне завоевавший Кубок Гагарина, с 14 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Куньлунь Ред Стар" набрал девять баллов, оставшись на десятой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Куньлунь Ред Стар" – ЦСКА — 5:4 (по буллитам)
Шайбы: Плотников 20' (0:1), Каменев 23' (0:2), Поллок 29' (1:2), Полтапов 30' (1:3), Диц 38' (1:4), Броссо 46' (2:4), Перевалов 56' (3:4), Перевалов 60' (4:4)
ХК "Куньлунь Ред Стар"