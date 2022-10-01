Команду Ротенберга не остановить: СКА одержал 12-ю победу в 13 матчах на старте сезона КХЛ

Петербургский СКА на выезде победил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей с берегов Невы.

В составе российского клуба по шайбе забросили Марат Хайруллин, Никита Камалов, Дмитрий Яшкин, Александр Волков и Максим Грошев. У динамовцев автором единственного гола стал Павел Варфоломеев.

СКА одержал 12-ю победу в 13 матчах на старте сезона. Единственное поражение команда Романа Ротенберга потерпела в серии буллитов от московского "Динамо" (1:2). Набрав 25 очков, петербургский клуб упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Минчане с 14 баллами идут на седьмой позиции.