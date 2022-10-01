Открыли и победили: "Авангард" выиграл у "Сибири" в первом матче на новой арене

Омский "Авангард" выиграл у новосибирской "Сибири" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:1. Встреча стала первой на новой "G-Drive-арене", построенной в этом году.

Началу игры предшествовала церемония открытия ледового комплекса. В ней приняла участие чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева. Символическое вбрасывание сделали помощник президента РФ Игорь Левитин, полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, губернатор Омской области Александр Бурков и председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

В первом периоде канадский защитник Тревор Мёрфи вывел "Сибирь" вперёд. Перед вторым перерывом Алексей Береглазов восстановил равенство на табло. Решающую шайбу на 50-й минуте забросил американский форвард омичей Рид Буше.

"Авангард" набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Сибирь" с 16 баллами идёт на третьей позиции.