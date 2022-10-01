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1 октября, 10:30

КХЛ назвала лучших хоккеистов сентября

КХЛ объявила лучших игроков сентября регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь московского "Динамо" Илья Коновалов. В прошлом месяце он помог команде одержать шесть побед в девяти матчах, отразив 94,5% бросков соперников.

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Лучшим защитником был назван Александр Никишин из петербургского "СКА". На его счету две заброшенные шайбы и семь результативных передач в 12 встречах.

Среди нападающих лучшим признали капитана екатеринбургского "Автомобилиста" Сергея Широкова. Россиянин набрал 17 очков (девять голов и восемь передач) в 12 играх. Добавим, что лучшим новичком месяца стал нападающий нижегородского "Торпедо" Василий Атанасов.

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ХК "Автомобилист"

Роман Фейгин

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