КХЛ назвала лучших хоккеистов сентября
КХЛ объявила лучших игроков сентября регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.
Так, лучшим голкипером стал вратарь московского "Динамо" Илья Коновалов. В прошлом месяце он помог команде одержать шесть побед в девяти матчах, отразив 94,5% бросков соперников.
Лучшим защитником был назван Александр Никишин из петербургского "СКА". На его счету две заброшенные шайбы и семь результативных передач в 12 встречах.
Среди нападающих лучшим признали капитана екатеринбургского "Автомобилиста" Сергея Широкова. Россиянин набрал 17 очков (девять голов и восемь передач) в 12 играх. Добавим, что лучшим новичком месяца стал нападающий нижегородского "Торпедо" Василий Атанасов.
ХК "Автомобилист"