"Несправедливый" сигнал из Вашингтона вверг Киев в беспокойство

Намерение республиканцев ограничить помощь Украине в случае победы на выборах в Палату представителей США беспокоит Киев, об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Выборы в Палату представителей состоятся в США в ноябре.

"Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы. Но, думаю, мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками и помощь Украине не будет сокращена", — сказал дипломат в интервью Axios.