"Несправедливый" сигнал из Вашингтона вверг Киев в беспокойство
Кулеба заявил о беспокойстве после заявлений республиканцев о сокращении помощи Украине
Намерение республиканцев ограничить помощь Украине в случае победы на выборах в Палату представителей США беспокоит Киев, об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Выборы в Палату представителей состоятся в США в ноябре.
"Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы. Но, думаю, мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками и помощь Украине не будет сокращена", — сказал дипломат в интервью Axios.
Сокращение помощи со стороны Вашингтона, как отмечается в статье, нанесёт по Киеву "серьёзный удар". Axios, в частности, напоминает, что 57 республиканцев в Палате представителей проголосовали мае против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Теперь в случае победы их партии на промежуточных выборах число таких противников может существенно увеличиться.
Ранее международная деловая газета Financial Times сообщила, что киевские власти пришли в ужас после заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов помощь Украине может сократиться. А прежде гендиректор издания National Interest Дмитрий Саймс предрёк Украине поражение за месяц без помощи США и НАТО.
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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko