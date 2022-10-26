"Сигнал для Путина": После письма Байдену о переговорах с Россией Киев забил тревогу

В письме, в котором конгрессмены-демократы призывали Байдена к дипломатии с Россией для прекращения конфликта, Киев увидел сигнал для российского лидера Владимира Путина. Об этом со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщает Washington Post.

"Это обнадёживающий сигнал для Путина", — так высказался источник.

Другой собеседник газеты рассказал, что украинские власти опасаются вовлечения во внутренние дела США после скандала, связанного с импичментом американского экс-президента Дональда Трампа. Киев, по его словам, "не встаёт между республиканцами и демократами".

"Это внутренняя политика другого государства. А то, что позиции по конфликту будут разными, это ожидаемо", — поделился высокопоставленный украинский чиновник.

Письмо, о котором идёт речь, усугубляет беспокойство киевских властей по поводу сохранения финансовой и военной поддержки со стороны США на фоне заявлений, что Вашингтон сократит помощь в случае победы на ноябрьских выборах в Конгресс республиканцев.