В Белом доме ответили на призыв из Конгресса начать переговоры с Россией

Как регулировать отношения с Россией США диктовать Киеву не намерены. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сам счёл несвоевременными на данный момент переговоры с РФ.

Журналисты спросили его, будет ли Вашингтон реагировать на письмо группы американских конгрессменов, которые призвали начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. На что тот ответил, что о письме в Белом доме знают и "ценят их обеспокоенность". В то же время он подчеркнул, что США "не собираются вести разговоры с российским руководством, если при этом не будут представлены украинцы". Он указал на то, что это остаётся политикой и подходом Штатов.