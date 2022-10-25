В Белом доме ответили на призыв из Конгресса начать переговоры с Россией
Кирби: США не намерены диктовать Киеву в вопросе о переговорах с Россией
Как регулировать отношения с Россией США диктовать Киеву не намерены. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сам счёл несвоевременными на данный момент переговоры с РФ.
"Мы уважаем это его мнение. Мы не собираемся диктовать это", — сказал Кирби на онлайн-брифинге.
Журналисты спросили его, будет ли Вашингтон реагировать на письмо группы американских конгрессменов, которые призвали начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. На что тот ответил, что о письме в Белом доме знают и "ценят их обеспокоенность". В то же время он подчеркнул, что США "не собираются вести разговоры с российским руководством, если при этом не будут представлены украинцы". Он указал на то, что это остаётся политикой и подходом Штатов.
Как ранее писал Лайф, тридцать конгрессменов призвали Байдена резко изменить стратегию по Украине и перейти к прямым переговорам с Москвой. Они предложили соединить военную поддержку, которую США оказывают Украине, с "активным дипломатическим нажимом".
ТАСС / Evan Vucci