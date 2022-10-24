В Белом доме заявили, что США по-прежнему не планируют отправлять военных на Украину

Вашингтон всё так же не планирует отправлять своих на Украину. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Ничего не изменилось относительно решения главнокомандующего [США Джо Байдена] о том, что на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях. Эта [позиция] не изменилась", — подчеркнул он в ходе брифинга, который прошёл в онлайн-режиме.