Блинкен отказался верить предупреждениям России о "грязной бомбе" у Киева

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна не считает обоснованными предупреждения Москвы о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы. Как сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, об этом его руководитель сказал в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По словам Прайса, Блинкен заверил собеседника в "неизменной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", а также заявил, что США отвергают "очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории".