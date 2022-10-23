Киев планирует подорвать на Украине "грязную бомбу" и подставить Россию

Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в разных странах, в том числе и в Незалежной.

По данным издания, задачу изготовить "грязную бомбу" уже получило руководство Восточного горно-обогатительного комбината, который находится в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. В настоящий момент работы уже находятся на завершающей стадии. Кроме того, сотрудники офиса Зеленского по поручению украинского президента сейчас проводят негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи Киеву компонентов ядерного оружия.

Таким образом украинские власти хотят обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения в зоне специальной военной операции. Это позволит запустить в мире мощную кампанию против РФ для подрыва доверия к ней, а также вновь поднять вопрос о лишении Москвы статуса постоянного члена Совбеза ООН.