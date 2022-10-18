Сальдо: Киев угрожает разрушением плотины Каховской ГЭС

Существует опасность затопления территории правобережной части Херсонской области, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра", — сообщил он в телеграм-канале.