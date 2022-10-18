Невзирая ни на какие возможные жертвы, руководство НАТО требует от киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении. Об этом заявил командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

"Натовское руководство Вооружённых сил Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами", — сказал он.