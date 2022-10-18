НАТО требует от ВСУ наступления на Херсонском направлении
Суровикин: НАТО требует от Киева наступления ВСУ на Херсонском направлении
Невзирая ни на какие возможные жертвы, руководство НАТО требует от киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении. Об этом заявил командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
"Натовское руководство Вооружённых сил Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами", — сказал он.
Суровикин подчеркнул, что в своих требованиях к ВСУ альянс не считается с потерями ни в вооружённых силах, ни среди мирного населения.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные провалили очередную попытку наступления на Купянском направлении (под Харьковом). Кроме того, было отбито наступление ВСУ у Сватова и Кременной, а также успешно отражена украинская атака на 30 танках и БМП под Бериславом (это как раз Херсонская область).
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine