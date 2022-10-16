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16 октября, 19:44

Отбито наступление ВСУ у Сватова и Кременной

ТАСС: Отбиты попытки ВСУ перейти в наступление у Сватова и Кременной

Российские военные отбили попытки Вооружённых сил Украины перейти в наступление в районах Сватова и Кременной. Там уничтожено до 90% группировки ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской Народной Республики.

"ВСУ сегодня предприняли массированные попытки наступления в направлениях Сватова и Кременной, все они были отбиты союзными силами", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полностью разбито "процентов 85–90 колонн наступающих".

Российская армия уничтожает украинских военных на подходе к линии Сватово

Российская армия уничтожает украинских военных на подходе к линии Сватово

Ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что ВСУ сконцентрировали до 35 тысяч бойцов в направлении города Сватово. По его словам, они готовились к попытке прорыва российской линии обороны.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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