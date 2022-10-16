Отбито наступление ВСУ у Сватова и Кременной
ТАСС: Отбиты попытки ВСУ перейти в наступление у Сватова и Кременной
Российские военные отбили попытки Вооружённых сил Украины перейти в наступление в районах Сватова и Кременной. Там уничтожено до 90% группировки ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской Народной Республики.
"ВСУ сегодня предприняли массированные попытки наступления в направлениях Сватова и Кременной, все они были отбиты союзными силами", — сказал собеседник агентства.
По его словам, полностью разбито "процентов 85–90 колонн наступающих".
Ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что ВСУ сконцентрировали до 35 тысяч бойцов в направлении города Сватово. По его словам, они готовились к попытке прорыва российской линии обороны.
Минобороны РФ