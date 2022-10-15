Российская армия уничтожает украинских военных на подходе к линии Сватово

Российская артиллерия и разведка работают над уничтожением сил ВСУ при подходе к линии Сватово – Кременная на севере ЛНР, сообщает РИА "Новости".

Сейчас украинские военные перебрасывают технику к западу от трассы, которая соединяет города. При этом ВСУ на данном участке несут большие потери, а на опубликованных в Сети кадрах можно увидеть тела погибших и раненных украинских военных после удара ВС РФ.