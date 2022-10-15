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Опубликовано 15 октября 2022, 12:30
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Российская армия уничтожает украинских военных на подходе к линии Сватово

Российская артиллерия и разведка работают над уничтожением сил ВСУ при подходе к линии Сватово – Кременная на севере ЛНР, сообщает РИА "Новости".

Сейчас украинские военные перебрасывают технику к западу от трассы, которая соединяет города. При этом ВСУ на данном участке несут большие потери, а на опубликованных в Сети кадрах можно увидеть тела погибших и раненных украинских военных после удара ВС РФ.

В Минобороны сообщили о поражении четырёх пунктов управления ВСУ за сутки
В Минобороны сообщили о поражении четырёх пунктов управления ВСУ за сутки

Ранее Лайф сообщал, что ВКС России ликвидировали более 160 бойцов ВСУ, нанеся удар по пункту их временного размещения рядом с городом Запорожье.

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Telegram / РИА "Новости"

Артур Белкин
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