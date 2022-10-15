Российская армия уничтожает украинских военных на подходе к линии Сватово
Российская артиллерия и разведка работают над уничтожением сил ВСУ при подходе к линии Сватово – Кременная на севере ЛНР, сообщает РИА "Новости".
Сейчас украинские военные перебрасывают технику к западу от трассы, которая соединяет города. При этом ВСУ на данном участке несут большие потери, а на опубликованных в Сети кадрах можно увидеть тела погибших и раненных украинских военных после удара ВС РФ.
Ранее Лайф сообщал, что ВКС России ликвидировали более 160 бойцов ВСУ, нанеся удар по пункту их временного размещения рядом с городом Запорожье.
Telegram / РИА "Новости"