Суд арестовал школьницу, которая зверски убила младшую сестру в Саратове

"Суд заключил [её] под стражу на два месяца, по 14 декабря включительно, с содержанием в ФКУ "СИЗО-1", — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Саратовской области.

Напомним, в Саратове восьмиклассница облила кипятком и зарезала 10-летнюю сестру. Девочка получила 19 ножевых ранений в живот и спину и скончалась на месте. Тело дочери обнаружила в квартире мать, когда вернулась с работы. Полиция уже задержала подозреваемую, она во всём призналась и заявила, что расправилась с младшей сестрой, потому что недолюбливала её. Известно, что восьмиклассница увлекалась аниме и крипипастой — рассказами-страшилками из Сети.