Страсть к крипипасте и ревность: Что известно о 14-летней девочке из Саратова, которая зверски убила младшую сестру

Восьмиклассница из Саратова, задержанная за убийство 10-летней сестры, увлекалась аниме и крипипастой — рассказами-страшилками из Сети. Подробностями о подозреваемой девочке поделилась с "Газетой.ru" её знакомая.

"Она хоть и не агрессивная была, но если её достать, то может и ударить типа иногда в шутку, иногда нет, может быть, её вот так вот достала сестра. Кстати, она очень сильно увлекалась крипипастой, аниме. И, может, на этом фоне крипипасты, потусторонней силы, она во всё это верила. Поэтому это могло подействовать на восприятие и нервную систему", — охарактеризовала 14-летняя школьница задержанную.

По её словам, отношения между сёстрами не складывались. Подозреваемая в преступлении часто признавалась подругам, что родители якобы её меньше любят. Семья жила в достатке, хотя отец девочек съехал после развода, но он продолжал обеспечивать детей и бывшую супругу, сообщает kp.ru. По данным издания, у органов опеки не было претензий к родителям сестёр, на учёте никто не состоял, правоохранителям предстоит проверить работу должностных лиц в этом вопросе.