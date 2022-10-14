Страсть к крипипасте и ревность: Что известно о 14-летней девочке из Саратова, которая зверски убила младшую сестру
Убившая сестру школьница из Саратова увлекалась крипипастой и ревновала девочку к родителям
Восьмиклассница из Саратова, задержанная за убийство 10-летней сестры, увлекалась аниме и крипипастой — рассказами-страшилками из Сети. Подробностями о подозреваемой девочке поделилась с "Газетой.ru" её знакомая.
"Она хоть и не агрессивная была, но если её достать, то может и ударить типа иногда в шутку, иногда нет, может быть, её вот так вот достала сестра. Кстати, она очень сильно увлекалась крипипастой, аниме. И, может, на этом фоне крипипасты, потусторонней силы, она во всё это верила. Поэтому это могло подействовать на восприятие и нервную систему", — охарактеризовала 14-летняя школьница задержанную.
По её словам, отношения между сёстрами не складывались. Подозреваемая в преступлении часто признавалась подругам, что родители якобы её меньше любят. Семья жила в достатке, хотя отец девочек съехал после развода, но он продолжал обеспечивать детей и бывшую супругу, сообщает kp.ru. По данным издания, у органов опеки не было претензий к родителям сестёр, на учёте никто не состоял, правоохранителям предстоит проверить работу должностных лиц в этом вопросе.
Напомним, в Саратове восьмиклассница облила кипятком и зарезала 10-летнюю сестру. Девочка получила 19 ножевых ранений в живот и спину и скончалась на месте. Тело дочери обнаружила в квартире мать, когда вернулась с работы. Полиция уже задержала подозреваемую, она во всём призналась и заявила, что расправилась с младшей сестрой, потому что недолюбливала её. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".