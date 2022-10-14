Школьница из Саратова созналась в жестоком убийстве 10-летней сестры, которую недолюбливала
В Саратове задержали 14-летнюю школьницу за убийство младшей сестры
Квартира в Саратове, где школьница зарезала 10-летнюю сестру. Обложка © СУ СК РФ по Саратовской области
В Саратове восьмиклассница зарезала 10-летнюю сестру. Девочка получила 19 ножевых ранений в живот и спину и скончалась на месте. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
Квартира в Саратове, где школьница зарезала 10-летнюю сестру. Видео © СУ СК РФ по Саратовской области
Всё произошло вчера в квартире дома по улице Батавина. Вечером родители обнаружили тело младшей дочери со множественными ножевыми ранениями и следами термического воздействия. Взрослые быстро вызвали скорую, однако прибывшие медики констатировали смерть четвероклассницы.
"Проведён осмотр места происшествия, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего совместно с сотрудниками полиции", — добавили в СК.
По подозрению в убийстве задержана 14-летняя сестра погибшей. Как пишет SHOT, она уже во всём призналась и заявила, что расправилась с младшей, потому что недолюбливала её. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее Лайф писал, что в Костроме 12-летнюю девочку зарезал одноклассник. В день, когда девочка пропала, её искали следователи, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт": тело школьницы было обнаружено в одном из подъездов.