Школьница из Саратова созналась в жестоком убийстве 10-летней сестры, которую недолюбливала

В Саратове восьмиклассница зарезала 10-летнюю сестру. Девочка получила 19 ножевых ранений в живот и спину и скончалась на месте. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Квартира в Саратове, где школьница зарезала 10-летнюю сестру. Видео © СУ СК РФ по Саратовской области

Всё произошло вчера в квартире дома по улице Батавина. Вечером родители обнаружили тело младшей дочери со множественными ножевыми ранениями и следами термического воздействия. Взрослые быстро вызвали скорую, однако прибывшие медики констатировали смерть четвероклассницы.

"Проведён осмотр места происшествия, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего совместно с сотрудниками полиции", — добавили в СК.

По подозрению в убийстве задержана 14-летняя сестра погибшей. Как пишет SHOT, она уже во всём призналась и заявила, что расправилась с младшей, потому что недолюбливала её. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".