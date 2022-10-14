Путин пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в Петербург в конце года
Президент России Владимир Путин, выступая на саммите СНГ, пригласил коллег по Содружеству на неформальный саммит в конце года в Санкт-Петербурге.
"Мы благодарны за поддержку российской инициативы об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году. Мы с коллегами уже обсуждали: накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу", — отметил глава государства.
А ранее Владимир Путин на саммите СНГ в Астане заявил, что страны Содружества активно ищут возможности для перехода на расчёты в национальных валютах.
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