НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 октября, 07:38

Путин пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в Петербург в конце года

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите СНГ, пригласил коллег по Содружеству на неформальный саммит в конце года в Санкт-Петербурге.

"Мы благодарны за поддержку российской инициативы об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году. Мы с коллегами уже обсуждали: накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу", — отметил глава государства.

Путин предложил странам СНГ объявить 2025-й Годом единства в борьбе с нацизмом

Путин предложил странам СНГ объявить 2025-й Годом единства в борьбе с нацизмом

А ранее Владимир Путин на саммите СНГ в Астане заявил, что страны Содружества активно ищут возможности для перехода на расчёты в национальных валютах.

Обложка ©

Телеграм-канал "Кремль. Новости"

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров