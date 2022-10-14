Путин предложил странам СНГ объявить 2025-й Годом единства в борьбе с нацизмом

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025-й Годом единства в борьбе с нацизмом. Заявление прозвучало на саммите СНГ в Астане.

"Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но также и Годом мира и единства в борьбе с нацизмом", — отметил российский лидер.