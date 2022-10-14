Путин предложил странам СНГ объявить 2025-й Годом единства в борьбе с нацизмом
Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025-й Годом единства в борьбе с нацизмом. Заявление прозвучало на саммите СНГ в Астане.
"Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но также и Годом мира и единства в борьбе с нацизмом", — отметил российский лидер.
Глава российского государства выразил надежду, что страны СНГ поддержат эту инициативу, послав таким образом чёткий призыв сплотиться в отстаивании исторической правды на фоне попыток стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы.
Ранее Путин неоднократно отмечал, что Россия никогда не забудет о зверствах нацистов, будет помнить погибших и всегда чтить подвиг великого советского народа. В одном из выступлений он подчёркивал, что в России с болью в сердце видят, как в других странах сносят памятники советским воинам.
Пресс-служба президента Казахстана