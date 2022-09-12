Путин: Россия никогда не забудет зверств нацистов

Россия никогда не забудет о зверствах нацистов, будет помнить погибших и всегда чтить подвиг великого советского народа. Об этом в приветствии участникам Международного научно-практического форума "Змиёвская балка: история геноцида" заявил президент России Владимир Путин.

"Мы никогда не забудем об этих зверствах, будем помнить о погибших и всегда чтить подвиг великого советского народа, отстоявшего Родину и сокрушившего нацизм. Это наш священный долг", — отмечается в телеграмме.

Путин добавил, что в России обязаны знать и помнить о миллионах русских, цыган и евреев, принявших ужасную смерть, потому что гитлеровцы считали их национальность "неправильной" и жестоко истребляли представителей этих и других народов просто за факт их существования.