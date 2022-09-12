Путин: Россия никогда не забудет зверств нацистов
Россия никогда не забудет о зверствах нацистов, будет помнить погибших и всегда чтить подвиг великого советского народа. Об этом в приветствии участникам Международного научно-практического форума "Змиёвская балка: история геноцида" заявил президент России Владимир Путин.
"Мы никогда не забудем об этих зверствах, будем помнить о погибших и всегда чтить подвиг великого советского народа, отстоявшего Родину и сокрушившего нацизм. Это наш священный долг", — отмечается в телеграмме.
Путин добавил, что в России обязаны знать и помнить о миллионах русских, цыган и евреев, принявших ужасную смерть, потому что гитлеровцы считали их национальность "неправильной" и жестоко истребляли представителей этих и других народов просто за факт их существования.
Ранее Путин заявил, что в России с болью в сердце видят, как в других странах сносят памятники советским воинам. Об этом он сказал в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР.
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ТАСС / Сергей Бобылев