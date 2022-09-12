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12 сентября, 11:58

Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации

Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности старта процесса дедолларизации. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.

"Как её создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идёт известный и неизбежный процесс дедолларизации", — сказал он.

Путин добавил, что главным приоритетом остаётся макроэкономическая стабильность.

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Ранее Лайф писал, что Мишустин признал дедолларизацию долгосрочным трендом. Вместе с тем председатель правительства прогнозирует, что, если другие страны последуют нашему примеру, в мире может сформироваться многополярная система международных расчётов.

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ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Григорий Воронцов

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