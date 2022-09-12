Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации
Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности старта процесса дедолларизации. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.
"Как её создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идёт известный и неизбежный процесс дедолларизации", — сказал он.
Путин добавил, что главным приоритетом остаётся макроэкономическая стабильность.
Ранее Лайф писал, что Мишустин признал дедолларизацию долгосрочным трендом. Вместе с тем председатель правительства прогнозирует, что, если другие страны последуют нашему примеру, в мире может сформироваться многополярная система международных расчётов.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров