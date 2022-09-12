Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации

Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности старта процесса дедолларизации. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.

"Как её создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идёт известный и неизбежный процесс дедолларизации", — сказал он.

Путин добавил, что главным приоритетом остаётся макроэкономическая стабильность.