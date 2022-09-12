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12 сентября, 11:54

В Харьковской области заявили, что наёмники расстреливали граждан и снимали это на видео

Ганчев сообщил о расстрелах наёмниками жителей в Купянске

В Харьковской области наёмники расстреливают людей, чтобы устроить провокацию против России. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

"Ситуация сложная, и в связи с тем, что те люди, которые смогли выбраться, серьёзные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке: наёмники ездят и расстреливают людей и всё это снимают на камеру. <...> Пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице", — сказал он.

Ганчев считает необходимым зачистить Купянск и Великий Бурлук от противников. При этом он добавил, что ВСУ заняли населённые пункты на севере Харьковской области и не позволяют местным жителям эвакуироваться. Причём численность украинских военных на том направлении превышала российские. Именно поэтому, считает Ганчев, ВС РФ и приняли решение перегруппироваться.

ВСУ потеряли свыше 300 бойцов за сутки на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ потеряли свыше 300 бойцов за сутки на Николаево-Криворожском направлении

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили три склада артиллерийского оружия и боеприпасов ВСУ. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВС РФ ещё уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы в районе населённого пункта Зализничное.

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ

Светлана Оперук

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