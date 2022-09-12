Как выпады с приседанием помогут в борьбе с постковидным синдромом

В борьбе с постковидным синдромом помогут физические упражнения. Об этом в беседе с kp.ru рассказала врач-иммунолог, профессор кафедры иммунологии, микробиологии и вирусологии Медицинского института ФГБОУ ВО "МГУ им. Н.П. Огарёва" Ольга Радаева.

Специалист пояснила, что противостоять инфекции способны тренировка выносливости и циклические упражнения. По мнению эксперта, они нормализуют работу цитокинов — белков, которые модулируют воспалительные процессы. Так, полезны выпады с приседанием вперёд на одну ногу попеременно, подчеркнула иммунолог.