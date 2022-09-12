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12 сентября, 11:26

Путин назвал стабильной ситуацию на российском рынке труда

Ситуация на российском рынке труда сегодня стабильная: уровень безработицы остаётся на исторических минимумах. Но при этом число сотрудников в простое растёт — сейчас составляет более 200 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Считаю очень важным, значимым достижением правительства в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Даже более чем стабильную. Уровень безработицы находится на исторических минимумах: в мае – июле это было всего 3,9%", — сказал он.

Путин обратился к профильным чиновникам с просьбой, чтобы те продолжали контролировать данный вопрос. Особенно это важно, продолжил президент, в связи с ростом числа людей, которые находятся под риском увольнения. Сейчас почти 234 тысячи сотрудников находятся в вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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