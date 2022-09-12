Путин: Бюджет России на 2023–2025 годы должен отвечать приоритетам страны и вызовам

Федеральный бюджет России на 2023–2025 годы должен отвечать приоритетам страны и вызовам, с которыми она сталкивается. Такое заявление в ходе совещания по экономическим вопросам сделал президент РФ Владимир Путин.

"Подробно остановимся сегодня на бюджетных проектировках на 2023–2025 гг. <...> Естественно, что этот базовый документ должен в полной мере отвечать и нашим приоритетам, и тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся", — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что тема бюджетных проектировок на 2023–2025 годы важная. Работа над соответствующим проектом уже ведётся, и вскоре он будет внесён в Государственную думу, добавил Путин.