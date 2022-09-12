Аналитики предсказали шестое подряд снижение ключевой ставки до 7,5%

Совет директоров Центробанка РФ на заседании 16 сентября снизит ключевую ставку с 8% до 7,5%. Такие прогнозы составили аналитики и агентство Bloomberg, пишет РБК. Если это произойдёт, снижение ставки станет шестым подряд.

Так, девять из 12 опрошенных Bloomberg экономистов выступают за снижение ставки на 50 базисных пунктов (0,5%). Ещё один участник консенсус-прогноза считает, что ключевая ставка останется на уровне 8%, а также может упасть до 7,25% или 7,75%. В свою очередь директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой считает, что в сентябре может обсуждаться снижение ставки от 50 до 100 базисных пунктов. По его словам, ЦБ будет выбирать из трёх шагов — 50, 75 и 100 б.п.

Аналитики SberCIB также считают, что ключевая ставка упадёт, притом до 7%. Такой вывод они сделали, исходя из быстрого снижения потребительских цен в последние месяцы. А ещё эксперты предполагают, что это случится из-за отсутствия ожиданий резких колебаний курса рубля. В июле 2022 года Центробанк РФ снизил ключевую ставку на 150 б.п. (до 8%). Но более медленное снижение может произойти из-за усиления проинфляционных рисков. Такую мысль выдвинул директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. По его словам, влияние сезонного фактора постепенно снижается, но дорожают товарные категории, которые не зависят от сезона.

"Текущие темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся с поправкой на сезонность. Это связано в первую очередь с постепенным исчерпанием эффекта переноса от укрепления рубля и оживлением потребительского спроса вследствие смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению", — подчеркнули аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ в бюллетене "О чём говорят тренды".