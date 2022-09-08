Европейский ЦБ впервые в истории повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов

Европейский центральный банк увеличил базовую ставку на 75 базисных пунктов. Таким образом, теперь она составляет 1,25% годовых, следует из пресс-релиза, опубликованного по итогам заседания регулятора.

"Совет управляющих сегодня принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Этот важный шаг ускоряет переход от преобладающего весьма адаптивного уровня директивных ставок к уровням, которые обеспечат своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю ЕЦБ на уровне 2%", — говорится в сообщении.

При этом в ЕЦБ допустили дальнейший рост показателя в связи с растущей инфляцией. По прогнозам экспертов, она может составить в среднем 8,1% в нынешнем году, 5,5% — в 2023-м и 2,3% — в 2024 году.